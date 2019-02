Via Emilia, si schianta in moto contro un camion: 17enne grave al Maggiore

Grave incidente nelle prime ore di stamattina, mercoledì 6 febbraio. Per cause in corso di accertamento un camion e una motocicletta si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Emilia nella zona di Sanguinaro di Fontanellato, a pochi chilometri da Parma. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito e poi lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le condizioni del giovane, che ha 17 anni, sarebbero gravi: attualmente si trova ricoverato nell'area rossi dell'ospedale. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita nel dettaglio: sul posto gli agenti della Municipale hanno regolato il traffico in zona e hanno effettuato i rilievi previsti per legge.