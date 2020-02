Giovani investiti nella notte da un'auto in via Emilio Lepido: 24enne grave al Maggiore

E' ancora tutta da chiarire la dinamica del grave incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio, in via Emilio Lepido, vicino alla discoteca Dadaumpa. Secondo le prime ricostruzioni due giovani che si trovavano nei pressi della rotonda sono stati investiti da un'auto che, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita contro il guardrail. L'auto ha urtato anche una seconda auto. In un primo momento infatti sembrava che lo scontro frontale tra i due veicoli avesse provocato, in un secondo momento, l'investimento dei due giovani.

Le condizioni dei due ragazzi feriti che, secondo quanto scritto da locale, non stavano uscendo dalla discoteca, sono apparse da subito serie: le persone presenti in quel momento in zona hanno avvisato i soccorritori del 118, che sono arrivati sul posto in pochi istanti con ambulanze e automedica. Un 24enne è in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore; la seconda persona investita è in miglioramento ed ha avuto una prognosi di circa un mese. La polizia Stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio: il conducente dell'auto che ha investito i giovani è stato sottoposto alle verifiche mediche per sapere se staba guidando sotto effetti di alcol o droghe.