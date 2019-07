Paura in via Emilio Lepido, scontro auto-tir nella notte: ferito grave al Maggiore

Paura nella notte in via Emilio Lepido per lo scontro tra un auto ed un tir avvenuto quando erano da poco passate le ore 2, nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 luglio. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita nel dettaglio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente dell'auto e lo hanno poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi.