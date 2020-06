Esce di strada in via Emilio Lepido: motociclista 60enne gravissimo al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 8 giugno nella zona di via Emilio Lepido a Parma, poco dopo le ore 21. La ricostruzione della dinamica dello scontro non è chiara: un motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno medicato sul posto e lo hanno poi trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore.

Il ferito, visto le condizioni di salute molto gravi, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Si tratta di un 60enne, originario della provincia di Reggio Emilia. Le sue condizioni di salute sono serie: attualmente la sua situazione sanitaria è stabile.

Non è chiaro se il motociclista abbia perso il controllo del mezzo o se abbia urtato qualche altro veicolo: sono in corso approfondimenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.

Aggiornamenti a breve