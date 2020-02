Ciclista travolta da un'auto in via Enza: 22enne gravissima al Maggiore

Una ciclista di 22 anni è stata travolta da un'auto mentre stava percorrendo via Enza a Parma, nel quartiere Montanara. La ragazza, in seguito al violento impatto con il veicolo, ha riportato ferite molti gravi ed è stato trasportata d'urgenza all'Ospedale Maggiore e trasferita subito nel reparto di Rianimazione. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un forte trauma cranico. La prognosi è ancora riservata. L'investimento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 febbraio, verso le ore 19: a quell'ora con il buio e in quel tratto di strada di via Enza la visibilità era ridotta.

Aggiornamenti a breve