Scontro tra auto e scooter all'alba in via Forlanini: giovane grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell'alba di stamattina, venerdì 4 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto ed uno scooter si sono scontrati mentre stavano percorrendo via Forlanini a Parma. L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che è stato sbalzato a terra sull'asfalto. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Il ferito, un giovane del Bangladesh, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato nell'area codici rossi.

