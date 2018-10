Pedone investito da un'auto in via Jenner: grave al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 9 ottobre. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava in via Jenner: dopo l'investimento il pedone è rimasto incastrato sotto l'auto. Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti i soccorritori del 118, ambulanza e automedica, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato gravi ferite in più parti del corpo.