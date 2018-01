Anziana 72enne investita in via Langhirano: gravissima al Maggiore

E' stata investita da una Golf bianca mentre attraversava la strada in via Langhirano, in un tratto ancora in città, all'incrocio con via Montanara. Un'anziana di 72 anni è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo l'incidente del 2 gennaio, alle 3 del pomeriggio. Secondo le prime informazioni la donna, che stava attraversando la strada in quel tratto, è stata urtata violentemente da un'auto, una Golf che stava sopraggiungendo, sembra a bassa velocità. L'impatto è stato comunque violento e la donna è stata sbalzata sull'asfalto ed ha poi battuto contro il cordolo del marciapiedi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la 72 al Pronto Soccorso: è stata poi trasferita subito in Rianimazione, viste le gravi condizioni di salute. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, che si sono recati sul posto per i rilievi previsti per legge.