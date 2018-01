Auto contro un muro nella notte in via Langhirano: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio in via Langhirano a Parma. Secondo le prime informazioni un'automobile, che stava percorrendo la strada in direzione Parma, si è schiantata contro un muro, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che hanno prestato il primo soccorso ai due feriti: il conducente dell'auto ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in area rossi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i Vigili del Fuoco che hanno contribuito a far uscire le persone ferite dall'interno dell'auto.