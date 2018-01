Donna investita da un'auto in via Langhirano: grave al Maggiore

Una donna è stata investita in via Langhirano durante il pomeriggio di oggi, martedì 2 gennaio 2018. Si trova all'ospedale Maggiore dove è stata trasportata in gravi condizioni. Sarebbe stata travolta da un'auto, ma non si conoscono ancora le cause né la dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre all'ambulanza e agli operatori del 118, ci sono anche gli agenti della Polizia Municipale che lavorano per ripristinare la situazione.