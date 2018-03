E' morto il 43enne investito da un'auto in via Langhirano

E' deceduto nel pomeriggio di ieri, 24 marzo, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore il 43enne Marco Bottazzi, che è stato investito all'alba di venerdì mattina in via Langhirano. Già dai primi momenti le sue condizioni di salute erano parse gravissime agli operatori del 118 e ai medici che lo avevano in cura: l'uomo aveva riportato numerose lesioni in più parti del corpo. Marco Bottazzi alle 6.30 di venerdì stava attraversando la strada vicino al civico 117 di via Langhirano, prima della rotonda del Campus. Ad un certo punto è sopraggiunta una Seat, che transitava in direazione Campus: l'impatto è stato molto violento e il 43enne è finito contro il parabrezza dell'auto. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato d'urgenza al Maggiore ma non c'è stato niente da fare; le ferite erano troppo gravi. Marco Bottazzi era un appassionato di ciclismo e viveva a Langhirano.