Via Marmolada, ciclista investito da un'auto finisce contro un muretto: grave al Maggiore

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 7 aprile. Per cause in corso di accertamento un ciclista, che si trovava in via Marmolada, all'angolo con via Nuoro, in quartiere San Leonardo. è stato investito da un'auto che stava percorrendo la via: secondo le prime informazioni il conducente della bici sarebbe anche andato a sbattere contro un muretto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver effettuato le prime cure sul posto, hanno trasportato il ciclista al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il ferito avrebbe riportato vari traumi ed attualmente è ricoverato nell'area rossi.