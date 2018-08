Ciclista investito da un'auto all'alba in via Montanara: grave al Maggiore

E' stato investito da un'auto mentre si trovava in via Montanara, all'alba di oggi, lunedì 27 agosto. Un ciclista si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato coinvolto in un grave scontro alle prime luci dell'alba. Erano da poco passate le 5.30 infatti quando, per cause in corso di accertamento, i due mezzi sono venuti a contatto. Ad avere la peggio il ciclista che è rimasto ferito ed è stato soccorso dagli operatori del 118: poi il trasporto d'urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni il ferito non sarebbe in pericolo di vita.