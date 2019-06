Pedone investito da uno scooter in via Pastrengo: grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 10 giugno in via Pastrengo a Parma. Per cause in corso di accertamento un pedone, che stava attraversando la strada, è stato investito da uno scooter, che si trovava a passare in quel momento proprio in via Pastrengo. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno soccorso il pedone, trasportandolo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni della persona investita sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.