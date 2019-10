Cade con la bici in via Repubblica: 52enne grave al Maggiore

E' caduto rovinosamente a terra mentre percorreva la centralissima via Repubblica a Parma. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, domencia 13 ottobre. Per cause in corso di accertamento infatto un ciclista di 52 anni, che era in sella alla sua bicicletta, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. L'uomo è stato ricoverato nell'area rossi per accertamenti: ha riportato alcuni traumi ed ha avuto 40 giorni di prognosi.