Scontro auto-bici in via Savani: ciclista grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 30 luglio. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una bici si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Savani e via Reggio verso le ore 8. Ad avere la peggio è stato il ciclista che è stato soccorso dagli operatori del 118, arrivati sul posto in pochi istanti, e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilevamenti previsti per legge. Il ciclista si trova in gravi condizioni di salute ma non è in pericolo di vita.