Donna investita da un'auto in via Sidoli: gravissima al Maggiore

È stata investita mentre stava attraversando la strada in via Sidoli ed ora si trova ricoverata in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. È questa la dinamica del gravissimo incidente stradale che si è verificato ieri mattina, domenica 12 maggio, a Parma. Secondo le prime informazioni il pedone stava attraversando la strada quando un'auto l'ha travolto, facendolo cadere violentemente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza la ferita al Maggiore: lì è stata trasportata subito nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche la polizia Municipale per effettuare i rilievi.