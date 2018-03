Via Spezia, scontro auto-moto: motociclista 42enne gravissimo

Grave incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 16 marzo. Erano da poco passate le 23.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed una moto sono venute a contatto. Secondo le prime informazioni entrambi e mezzi stavano percorrendo via Spezia in direzione Collecchio: l'impatto è stato molto forte. In conseguenza dello scontro il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritorii del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente, per poi trasportarlo d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito, un motociclista di 42 anni, che versa in gravi condizioni, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale, in prognosi riservata.