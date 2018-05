Collecchio, scontro auto-moto in via La Spezia: un ferito grave

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 4 maggio, a Collecchio, in via Spezia. Erano da poco passate le ore 23 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed una moto si sono scontrate, mentre percorrevano la strada che porta a Collecchio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al conducente della moto, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire: gli operatori del 118 si sono portati sul posto dopo una chiamata ed hanno provveduto al trasporto del ferito. Secondo le prime informazioni dall'ospedale il motociclista avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.