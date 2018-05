Collecchio, auto si ribalta nella notte in via Spezia: conducente grave

Era quasi mezzanotte quando un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in via Spezia a Collecchio. Il conducente del mezzo ha perso il controllo mentre si trovava in zona e il veicolo si è capottato. Alcuni automobilisti hanno avvertito i soccorritori del 118 che si sono recati sul posto per prestare le prime cure al ferito: all'interno della vettura infatti c'era il conducente, che è stato trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore con ferite di media gravità. Dopo la rimozione del mezzo la circolazione stradale è stata riattivata.