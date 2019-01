Due ciclisti travolti da un furgone in via Spezia: 53enne gravissimo

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 15 gennaio in via Spezia, nei pressi dell'abitato di Baccanelli. Per cause in corso di accertamento un furgone ha travolto due ciclisti che stavano percorrendo via Spezia in direzione Collecchio. Il mezzo ha urtato entrambi i ciclisti: un 53enne e un 58enne sono stati soccorsi dalle ambulanze, che si sono portate sul posto in pocho minuti. Il 53enne ha riportato ferite molto gravi e attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il 58enne ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita.