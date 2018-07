Frontale tra due auto in via Torelli: due feriti gravi

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba di martedì 10 luglio a Parma, in via Torelli. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in opposte direzioni di marcia. Lo scontro è stato violento ed in conseguenza dell'incidente due persone sono rimaste ferite. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto le ambulanze con i soccorritori. I sanitari hanno trasportato due persone al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve