E' morto il 53enne investito da un fuoristrada in via Torelli

Il 53enne, investito da un fuoristrada nella tarda serata di meroledì in via Torelli non ce l'ha fatta: è deceduto in mattinata all'interno del reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Giovanni Tribuzio era stato ricoverato d'urgenza dopo il tragico investimento: le sue condizioni erano apparse da subito particolarmente critiche. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, dopo essere uscito dal parco Martini, sarebbe stato centrato in pieno da un Toyota Land Cruiser, guidato da un 78enne. I soccorsi erano stati immediati ma le sue condizioni erano molto gravi: trasportato d'urgenza in ospedale era stato trasferito da subito in Rianimazione. Il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di oggi, venerdì 24 agosto.