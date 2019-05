Piazza: camion esce di strada davanti allo stabilimento di Mutti

Un autoarticolato è uscito di strada mentre stava percorrendo via Traversetolo in corrispondenza della frazione di Piazza, proprio di fronte allo stabilimento della Mutti. ll conducente ha perso il controllo del tir per cause in corso di accertamento: sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno consentito agli altri mezzi di transitare in sicurezza ed hanno regolato il traffico. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi.