Donna travolta da un'auto in via Traversetolo: 58enne grave al Maggiore

Una donna di 58 anni è stata investita da un'auto nel pomeriggio di ieri, domenica 1° dicembre, mentre stava attraversando la strada in via Traversetolo. Il grave incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 17: secondo le prime informazioni la donna stava attraversando la carreggiata quando un'auto, che proprio in quel momento stava sopraggiungendo, l'ha travolta. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata nell'area codici rossi. Le sue condizioni di salute sono gravi.