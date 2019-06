Scontro auto-scooter in via Trento: motociclista grave al Maggiore

Nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 10 giugno, si è verificato un grave incidente stradale nel quartiere San Leonardo. Erano da poco passate le 7.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ed un motorino si sono scontrati in via Trento, in corrispondenza con l'incrocio di via Bergamo. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli agenti della polizia Municipale per effettuare i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.