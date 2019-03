Ha un malore mentre guida e si scontra frontalmente con un'altra auto in via Venezia: grave al Maggiore

Ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto, ha sbandato e si è scontrato contro l'auto che, in quel momento, stava percorrendo via Venezia nell'opposto senso di marcia. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, poco prima delle ore 17. I due mezzi si sono scontrati frontalmente a velocità ridotta: l'incidente è avvenuto nella zona di fronte al Penny Market. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ambulanza e automedica. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno regolato il traffico in via Venezia. Le condizioni dell'uomo che ha avuto un malore mentre guidava sono considerate gravi: si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.