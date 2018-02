Anziana 71enne travolta da un'auto con il suo cane in via Volturno: grave al Maggiore

E' successo alle 18.45 di ieri, giovedì 22 febbraio, in via Volturno: una donna anziana di 71 anni è stata travolta da un'auto che stava percorrendo la strada, proprio in quel momento. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, che si sarebbe verificato in prossimità delle strisce pedonali: la donna stava attraversando la strada con il suo cagnolino al gunzaglio. All'improvviso è sopraggiunta una Fiat Punto, guidata da una donna di 35 anni, che l'ha travolta: l'impatto è stato molto violento. L'anziana ed il cane sono rimasti feriti: la 71enne, soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono gravi. Anche il cane è stato portato alla clinica veterinaria per le ferite riportate. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale hanno regolato il traffico e chiuso un tratto di strada, per permettere le operazioni di recupero del mezzo coinvolti nell'incidente: ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.