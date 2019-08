Cade nella notte sull'asfalto di via Volturno: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte in via Volturno a Parma. Un motociclista, che stava percorrendo la strada verso le ore 2.30 della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed caduto rovinosamente sull'asfalto. In conseguenza della caduta il conducente ha riportato numerose ferite: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.