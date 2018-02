Scontro tra due auto tra via XXIV Maggio e via Sidoli: due feriti al Maggiore

Nella mattinata di oggi, sabato 24 febbraio, verso le 9.30 si è verificato un incidente all'altezza della rotonda tra via XXIV Maggio e via Sidoli: per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate, proprio in corrispondenza della rotatoria. In conseguenze dello scontro i conducenti sono rimasti feriti: sul posto sono arrivate le ambulanze, che hanno trasportato le persone ferite al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti: fiortunatamente, secondo le prime informazioni, i due avrebbero riportato ferite lievi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno regolato il traffico e effettuato i rilievi previsti per legge: ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.