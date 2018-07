Pauroso schianto in via XXIV Maggio: neonata in ospedale

Pauroso schianto nella mattinata di lunedì 9 luglio all'incrocio tra via XXIV Maggio e via Socrate, nel quartiere San Lazzaro. Poco dopo le 11.30 per cause in corso di accertamento tre auto, una Panda, una Ford Fiesta ed un Suv, si sono scontrare in corrispondenza dell'incrocio. Il Suv è finito contro la Fiesta, provocando ingenti danni nella parte anteriore e nella zona dell'abitacolo. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica mentre una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha raggiunto il luogo dell'incidente, ha lavorato per far uscire uno dei feriti dell'abitacolo dell'auto.

Sul posto, per gestire la situazione e per regolare il traffico che, nel frattempo, si era formato in corrispondenza dell'incrocio anche i poliziotti e gli agenti della Polizia Municipale. Le cause dello scontro sono in corso di ricostruzione: dalle prime informazioni sembra che i tre veicoli provenissero da tre punti diversi dell'incrocio che interseca via XXIV Maggio, via Socrate e via Casa Bianca, all'incrocio con il supermercato Conad. Quattro persone sono rimaste ferite: un'anziana di 81, un giovane di 25, la madre di 36 con la figlioletta di pochi mesi. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Nessuno dei coinvolti nell'incidente è in pericolo di vita.