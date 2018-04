Si schianta contro una pianta in moto: muore un 24enne

La sua moto è finita contro un albero mentre stava percorrendo la strada provinciale di Viadana, in provincia di Mantova: per lui non c'è stato nulla da fare. Il 24enne Michele Gardini, originario di Borgotaro e residente a Boretto è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 8 aprile. Sul luogo dell'incidente sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 ed i Vigili del Fuoco ma per lui non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate dal giovane erano troppo gravi. Michele Gardini era un campione di motonautica. Oggi i compagni e i colleghiricordano il giovane pilota e l'amico.