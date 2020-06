Viale Europa, auto contro monopattino sulle strisce pedonali: 47enne grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 1° giugno a Parma. Erano da poco passate le 15.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata con un monopattino, all'altezza dell'attraversamento pedonale di viale Europa. Secondo le prime informazioni il monopattino, condotto da un 46 parmigiano, stava attraversando la strada quando sarebbe giunta l'auto: il conducente non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto. L'uomo, un avvocato parmigiano, è caduto a terra ed è stato poi soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le condizioni del ferito sono gravi: attualmente si trova nell'area rossi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.