Ciclista investito da un tir in viale Europa: gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale poco prima delle 12.30 a Parma in viale Europa. Per cause in corso di accertamento un tir, adubito al trasporto di automobili, ha investito un ciclista che stava percorrendo la stessa strada. In conseguenza dell' incidente il conducente della bici è stato scaraventato sull' asfalto. Sul posto sono arrivate in pochissimi minuti l'ambulanza e l'automedica che hanno prestato le prime cure al ferito e poo l'hanno trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale che hanno effettuato i rilievi. La persona investita viaggiava a bordo di una bici da corsa. Via Europa è stata chiusa per permettere gli interventi di soccorso e i rilievi da parte delle autorità.

Aggiornamenti a breve