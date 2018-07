È morto il ciclista 88enne investito da un tir in viale Europa

È deceduto nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma Olimpio Chiari, il ciclista 88enne investito lunedì 23 luglio in viale Europa da un tir. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi: dopo che era scattato l'allarme era stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore. L'impatto con l'asfalto era stato terribile. Nel frattempo è stata aperta un indagine per omicidio colposo: sono in corso accertamenti per capire le eventuali responsabilità del conducente del tir.