Travolta da un'auto pirata in viale Fratti: 60enne gravissima al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo a Parma in viale Fratti. Una donna di 60 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada: il conducente del mezzo non si è fermato a soccorrerla e si è allontanato dal luogo dell'incidente. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza la donna ferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La 60enne ha riportato varie ferite ed è stata trasferita direttamente nel reparto di Rianimazione. Gli agenti della Polizia Municipale stanno cercando il pirata della strada che non ha soccorso la donna e si è allontanato. L'incidente è avvenuto davanti ad alcuni testimoni che potrebbero essere fondamentali per rintracciare il mezzo.