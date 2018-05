Pedone investito in viale Fratti: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, martedì 22 maggio a Parma in viale Fratti. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un pedone: in conseguenza dello scontro il pedone ha riportato alcune ferite. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto è arrivata un'ambulanza, accompagnata da un'automedica. La persona rimasta ferita è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: secondo le prime informazioni le sue condizioni sono giudicate di media gravità. Sul posto le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio.