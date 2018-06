Pedone investito da un'auto in viale Martiri di Cefalonia: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 25 giugno, in viale Martiri di Cefalonia a Parma. Per cause in corso di accertamento un pedone, che secondo le prime informazioni stava attraversando la strada, è stato investito da un'auto che sopraggiungeva proprio in quel momento. La dinamica dell'investimento è in corso di ricostruzione da parte degli agenti di Polizia Municipale, che sono intervenuti sul posto. L'allarme è scattato subito e sono arrivati gli operatori del 118: l'ambulanza ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero di media gravità.