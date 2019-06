Giovane 27enne investita sulle strisce tra viale Mentana e via Saffi: trasportata al Maggiore

Grave incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 13 giugno. Per cause in corso di accertamento una giovane donna di 27 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada tra viale Mentana e via Saffi. Erano da poco passate le ore 8 quando un'auto ha centrato la donna, facendola cadere a terra. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza e l'hanno poi trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche gli agenti della polizia Municipale per i rilievi previsti per legge.