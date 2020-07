Auto si schianta contro un albero nella notte, tre feriti: uno grave

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio in viale Mentana a Parma. Era da poco passata l'una e mezza quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato molto violento ed il rumore è stato sentito anche da alcuni residenti della zona. Sul posto sono arrivate le ambulanze a sirene spiegate e le automediche.Tre persone sono rimaste ferite: una di loro si trova im gravi condizioni di salute al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

