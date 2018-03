Tamponamento tra più auto in viale Mentana: tre feriti, uno grave

Il bilancio dei feriti alla fine è di tre persone trasportare al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti: due sono state ferite in maniera lieve mentre una terza persona ha riportato ferite di media gravità. Ma, visto la dinamica dello scontro, che ha coinvolto più veicoli nella serata di ieri, 13 marzo, poteva andare peggio. Secondo le prime informazioni si è verificato un tamponamento in viale Mentana che ha coinvolto inizialmente due veicoli e poi altre auto, che sono giunte sul luogo dell'incidente e non sono riuscite ad evitare i mezzi fermi sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure ai feriti, portati poi al Pronto Soccorso. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione.