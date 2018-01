Viale Piacenza, ciclista 73enne travolto da un'auto: è grave

E' stato travolto da un'automobile mentre stava percorrendo con la sua bicicletta viale Piacenza e si trovava in corrispondenza dell'incrocio con viale Savani. Un anziano di 73 anni è rimasto gravemente ferito la mattina di oggi, martedì 16 gennaio, in un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi: l'auto e la bicicletta si sono scontrate ma la dinamica dell'episodio deve ancora essere ricostruita nei dettagli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: le ferite riportate sono gravi. A breve ci sarà un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi previsti per legge. L'anziano, sbalzato dalla sua bicicletta, è finito a terra ed ha sbattuto con violenza sull'asfalto.