Viale Piacenza, scontro auto-bici: ciclista ferito in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 ottobre, si è verificato un grave incidente stradale in via Trombara, tra viale Pasini e viale Piacenza. Per cause in corso di accertamento una bicicletta ed un'auto si sono scontrate: ad avere la peggio è stato il ciclista che ha riportato alcune ferite. Sul posto sono subtio arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente della bici al Pronto Soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.