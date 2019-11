Motociclisti travolgono un pedone in viale Piacenza: tre feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, martedì 12 novembre, in viale Piacenza a Parma. Per cause in corso di accertamento verso le ore 21.30 due motociclisti, che stavano percorrendo la strada a bordo dei mezzi a due ruote hanno travolto un pedone che si trovava lungo il viale. In seguito all'impatto con il pedone i due motociclisti sono caduti a terra: oltre alla persona investita quindi sono rimasti feriti anche i due conducenti delle moto. Ieri sera sul posto sono arrivate alcune ambulanze, che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute del pedone e dei motociclisti sono gravi ma non si trovano in pericolo di vita.