Scontro auto-scooter in via della Villetta: 79enne gravissima

Grave incidente nella serata di ieri, mercoledì 24 ottobre, all'incrocio tra viale Milazzo e via della Villetta. Per cause in corso di accertamento due mezzi, un'auto e uno scooter, si sono scontrati violentemente all'incrocio, poco dopo le ore 20. In conseguenza dell'incidente l'anziana di 79 anni che si trovava a bordo dello scooter è stata sbalzata a terra ed è caduta rovinosamente sull'asfalto. Sul posto è arrivata l'ambulanza, insieme all'automedica: gli operatori sanitari hanno soccorso la donna, trasportandola d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore. Le sue condizioni sono molto gravi: attualmente si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione.