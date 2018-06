Paura in viale Vittoria, pedone investito da un'auto: gravissimo al Maggiore

Pauroso incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 10 giugno in viale Vittoria a Parma. Un pedone è stato investito da un'auto che stava percorrendo la strada dell'Oltretorrente. La dinamica dell'investimento è in corso di ricostruzione: non si sa se il pedone fosse sul ciglio della strada o se la stesse attraversando. L'impatto è stato molto violento: è scattato l'allarme è sul posto sono arrivati gli operatori del 118. Dopo le prime cure hanno trasportato il pedone, gravemente ferito, al Pronto Soccorso del Maggiore. Vista la gravità dei traumi riportati è stato trasferito in Rianimazione. L'incidente si è verificato verso le ore 15.30.

Aggiornamenti a breve