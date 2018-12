Scontro tra due auto a Viarolo, una si ribalta: ferito incastrato nell'abitacolo, grave al Maggiore

Grave incidente nella mattinata di oggi, martedì 4 dicembre, in strada Cornazzano a Viarolo. Erano da poco passate le 8 quando, per cause in corso di accertamento, due auto, un Fiat Doblò e una Mercedes classe A si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra strada Cornazzano e strada Pelosa. In conseguenza dello schianto il Fiat Doblò si è ribaltato: il conducente è rimasto incastrato all'interno sel veicolo. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno liberato il ferito, trasportando poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazIoni le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri e la polizia Municipale che ha effettuato i rilievi di legge.