Cade in bicicletta a Vignale di Traversetolo: grave al Maggiore

E' caduto rovinosamente a terra mentre si trovava a Vignale di Traversetolo, nei pressi di strada del Bottone. Un ciclista è rimasto ferito nella mattinata di oggi, domenica 15 settembre, alle ore 10.40. La dinamica dell'incidente che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto solo il ciclista, è in corso di approfondimento. Il conducente della bicicletta è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto Soccorso: le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita.