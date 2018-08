Autostrada A1 in tilt: code di quattro chilometri per alcuni incidenti

Traffico intenso e code in autostrada A1, tra i caselli di Parma e Fidenza e in corrispondenza del bivio per l'A15, nella mattinata di oggi, giovedì 9 agosto. In conseguenza di alcuni incidenti che si sono verificati in mattinata, infatti, ci sono stati rallentamenti che stanno creando disagi lungo il tratto interessato. Nessuno degli incidenti ha avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti ma le operazioni di recupero dei mezzi hanno creato i rallentamenti. Dopo le ore 10 le code segnalate erano ancora di circa 4 chilometri.