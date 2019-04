La comunità libanese ricorda Khalife, l'imprenditore morto nell'incidente a Sant'Ilario

Khalife Adbullah Hussein Vendit, l'imprenditore morto in seguito al gravissimo incidente che si è verificato venerdì pomeriggio a Sant'Ilario d'Enza era tornato da poco a Parma e voleva riaprire un'attività commerciale nel settore del commercio di auto. Per 15 anni ha infatti lavorato in questo settore ed era molto conosciuto nel suo ambiente di lavoro. La tragica scomparsa di Khalife ha toccato in particolar modo la comunità libanese di Parma che lo ha ricordato con affetto. Da qualche anno era tornato nel suo paese d'origine per aprire un pizzeria ma da poco era tornato. Il terribile schianto mentre si trovava a bordo della sua motocicletta ha messo fine al suo sogno.